Julita Karaś-Gasparska: Poszkodowany przestępstwem powinien być aktywny

Jeśli zawiadomienie do organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa będzie właściwie przygotowane, to poszkodowany przedsiębiorca zwiększy swoje szanse na naprawienie wyrządzonej mu szkody.

Publikacja: 12.08.2025 06:00

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

W każdej firmie może się zdarzyć przestępstwo. Jego sprawcą może być zarówno szeregowy pracownik, jak i osoba zarządzająca daną organizacją albo ją nadzorująca (np. członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej), menedżer, specjalista z danej dziedziny (np. księgowy), ale także osoba z zewnątrz organizacji, np. kontrahent. Przestępstwa popełniane na szkodę firmy to np.: kradzieże, wyłudzenia świadczeń, naruszanie zasad bhp, mobbing, kradzież danych, ujawnianie tajemnic firmy i poufnych informacji, podrabianie dokumentów lub podpisów, fałszowanie dokumentacji księgowej. Przestępstwa w firmie naruszają interesy przedsiębiorstwa, jego właścicieli, pracowników lub kontrahentów. Przedsiębiorcy powinni zatem chronić swoją firmę przed atakami. Ale gdy jednak – mimo podjętych działań – przestępstwo się zdarzy, powinni niezwłocznie podjąć działania zapobiegające powiększaniu się szkody, zabezpieczyć materiał dowodowy, postarać się o pozyskanie i zabezpieczenie informacji i dowodów o majątku sprawcy przestępstwa i oczywiście zgłosić sprawę odpowiednim organom. Jeśli zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest dobrze sporządzone, to może stać się scenariuszem dalszego postępowania, do którego organ ścigania będzie sięgał przy realizacji kolejnych czynności procesowych. Aktywność ze strony poszkodowanego przedsiębiorcy jest kluczowa, jeśli chce on skutecznie i sprawnie doprowadzić do naprawienia szkody wyrządzonej jego firmie. O tym, jak należy reagować na przestępstwo w firmie i chronić interesy spółki, jakie elementy musi zawierać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakie dokumenty warto dołączyć, jakie wnioski dowodowe przedstawić i czy warto brać udział w czynnościach postępowania, piszemy w artykule pt. „Co musi zawierać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa”.

