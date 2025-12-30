Jak nie spłonąć w kampanii z influencerem

Influencer marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji współczesnych marek. Social media – od Instagrama po TikToka – nie są już tylko przestrzenią rozrywkową, ale pełnoprawnym kanałem sprzedaży i budowania reputacji.

Współpraca z influencerem to jednak nie tylko kreatywne treści i duże zasięgi. To relacja prawna, która – jeśli nie zostanie właściwie przygotowana – obarczona jest realnymi ryzykami regulacyjnymi, wizerunkowymi i kontraktowymi. Aby kampania przebiegła bezpiecznie, konieczne jest profesjonalne podejście: precyzyjna umowa, jasne zasady publikacji i właściwe oznaczanie reklam. Zaniedbania w tym obszarze mogą mieć konsekwencje zarówno dla influencera, jak i dla reklamodawcy i skutkować utratą reputacji, ale także pieniędzy. W skrajnym przypadku mogą doprowadzić do skarg konsumentów i postępowań prowadzonych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko reklamodawcy.