Źródłem pomocy finansowej dla firm będzie działanie 1.3 „Wsparcie MŚP – Dotacje” programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia”. Jak wskazuje nazwa działania, o dotacje mogą powalczyć przedsiębiorcy, ale tylko ci, którzy spełniają kryteria mikro, małego lub średniego podmiotu (w Polsce, w tym na Podkarpaciu jest to zdecydowana większość firm). Ponadto, z uwagi na regionalny charakter dofinansowania, muszą to być firmy związane z województwem podkarpackim. Jednak też nie wszystkie. Konkurs skierowany jest bowiem do tych podmiotów, które prowadzą działalność (posiadają siedzibę, oddział, miejsce prowadzenia indywidualnej działalności) na tzw. przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Obszar ten zdefiniowany jest w czwartym rozdziale załącznika nr 1 do programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia”.