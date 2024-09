Od 20 lat jesteśmy częścią Wspólnoty Europejskiej. Obowiązują nas akty prawne, które tam powstają. Są to nie tylko traktaty, dyrektywy, które potem implementujemy do polskiego ustawodawstwa. To także rozporządzenia, do których stosowania zobowiązani jesteśmy bezpośrednio i w całości. Przykładowo, rozporządzenie z 10 maja 2023 r. nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, które należy stosować już od 13 grudnia 2024 r. (GPSR) - na przedsiębiorców nakłada ono nowe obowiązki.