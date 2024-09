SAFE – Korzystne rozwiązanie prawno-podatkowe dla start-upów

Instytucja Simple Agreement for Future Equity, choć do niedawna praktycznie nieznana polskim przedsiębiorcom i inwestorom, w ostatnich latach – w związku z dynamicznym rozwojem polskiej gospodarki, przyciągającym uwagę amerykańskich inwestorów – cieszy się rosnącą popularnością również na krajowym rynku venture capital. Wykorzystanie SAFE, w porównaniu z klasycznymi metodami inwestowania, stanowi atrakcyjną alternatywę pozwalającą na znaczne obniżenie kosztów z jednoczesnym przyśpieszeniem procesu pozyskania finansowania. Szczególnie w przypadku start-upów, na wczesnym etapie rozwoju, SAFE stanowi ważny element decydujący o przyszłym sukcesie inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących latach SAFE będzie powszechnie używana również na polskim rynku venture capital, dlatego inwestorzy oraz założyciele powinni nie tylko rozumieć sposoby wykorzystania SAFE, ale także identyfikowwyać korzyści oraz ryzyka związane z tą metodą finansowania inwestycji.