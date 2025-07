Zleceniobiorca też może być uczestnikiem PPK

Do PPK mogą zostać „zapisane” tylko osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK.Za osoby zatrudnione uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK, w tym m.in. zleceniobiorcę. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zleceniobiorcy („zapisanie” do PPK) - tak jak w przypadku innych osób zatrudnionych - może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia (decyzja w tym zakresie należy do zleceniodawcy), chyba że zleceniobiorca zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK albo utraci status osoby zatrudnionej. Należy jednak pamiętać, że do okresu zatrudnienia wymaganego dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot, który poprzednio zatrudniał daną osobę. Co ważne, do okresu zatrudnienia potrzebnego dla „zapisania” do PPK wlicza się tylko te okresy zatrudnienia, podczas których dana osoba była „osobą zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o PPK. W przypadku zleceniobiorcy wlicza się więc tylko okresy obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.