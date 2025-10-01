Rzeczpospolita
Inspekcja Pracy dostanie nowe uprawnienie. Rzecznik MŚP: to zbyt głęboka ingerencja

Przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy kompetencji do stwierdzania istnienia stosunku pracy na drodze decyzji administracyjnej, a nie – jak dotąd – sądowej to zbyt głęboka ingerencja w zasadę swobody umów - uważa Agnieszka Majewska, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Publikacja: 01.10.2025 11:54

Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Mateusz Adamski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe uprawnienia ma otrzymać Państwowa Inspekcja Pracy?
  • Dlaczego rzecznik małych i średnich przedsiębiorców krytykuje nowe uprawnienia PIP?
  • Jakie są obawy dotyczące natychmiastowej wykonalności decyzji PIP?
  • Jakie wątpliwości rodzi wpływ decyzji PIP na zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zakłada on rozszerzenie kompetencji PIP do przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Uprawnienia do wydawania decyzji w tym zakresie otrzymają okręgowi inspektorzy pracy. Decyzja ma podlegać natychmiastowemu wykonaniu, także w zakresie podatków i ZUS. Od dnia jej wydania zatrudniony nabywa więc wszystkie uprawnienia przewidziane dla pracownika w k.p. (m.in. prawo do urlopu, płatnych nadgodzin itp.), a jednocześnie pracodawca musi już płacić podatek i składki w wymiarze przewidzianym dla etatu, a nie np. zlecenia lub B2B. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, korekta składek i podatków, czyli wyrównanie do poziomu przewidzianego dla etatu, za okresy od daty zawarcia umowy o pracę (ustalonej w decyzji) do wydania decyzji, będzie wstrzymana do upływu terminu na wniesienie odwołania od decyzji okręgowego inspektora pracy, a w razie wniesienia odwołania – do dnia prawomocnego orzeczenia sądu (to rozwiązanie zabezpieczające pracodawców).

