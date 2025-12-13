Reklama
Nowe przepisy o układach zbiorowych weszły w życie

Eksperci sceptycznie oceniają szanse na podniesienie wskaźnika zasięgu rokowań zbiorowych w naszym kraju. Ich zdaniem nowa ustawa o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych nie zachęca pracodawców do podejmowania rokowań z pracownikami.

Przypomnijmy, że układy zbiorowe pracy to dobrowolne porozumienia zawierane w drodze rokowań pomiędzy pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez związki zawodowe. Regulują one warunki pracy i wynagrodzenia w inny sposób niż wynikałoby to z przepisów powszechnie obowiązujących (ale nie gorzej dla zatrudnionych, niż przewiduje kodeks pracy).

W sobotę 13 grudnia 2026 r. wchodzi w życie ustawa o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (DzU z 2025 r., poz. 1661), która stanowi implementację dyrektywy 2022/2041 w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Nakłada ona na państwa członkowskie, w których wskaźnik zasięgu rokowań zbiorowych nie osiąga progu 80 proc., obowiązek ustanowienia ram prawnych sprzyjających jego zwiększaniu. Polska, ze wskaźnikiem pokrycia układami zbiorowymi na poziomie zaledwie 15 proc., plasuje się znacząco poniżej średniej europejskiej. Aby to zmienić, rząd przygotował wspomniane regulacje. 

