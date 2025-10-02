Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Reforma PIP: Biznes obawia się zwiększenia szarej strefy w zatrudnieniu. Związki apelują o rozsądek

Przedsiębiorcy krytykują spodziewaną selektywność kontroli inspektorów i jej skutki w sferze konkurencyjności. Związkom zawodowym podoba się idea zmian, ale nie przyjmują propozycji bezkrytycznie.

Publikacja: 02.10.2025 09:01

Inspektorzy będą mogli ustalać, że zarobkujący np. na podstawie umowy zlecenia lub B2B, tak naprawdę

Inspektorzy będą mogli ustalać, że zarobkujący np. na podstawie umowy zlecenia lub B2B, tak naprawdę jest na etacie.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Paulina Szewioła

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące kompetencji inspektorów?
  • Jakie obawy wobec nowelizacji wyrażają przedsiębiorcy i ich organizacje?
  • Jakie mogą być konsekwencje gospodarcze wprowadzenia proponowanych zmian według ekspertów FPP?
  • Dlaczego nowe regulacje mogą wpłynąć na wzrost szarej strefy w gospodarce?
  • Jakie zastrzeżenia zgłaszają przedstawiciele związków zawodowych wobec proponowanych regulacji?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Przypomnijmy, że rząd opublikował niedawno projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który rozszerza kompetencje jej inspektorów. Będą oni mogli ustalać, że zarobkujący np. na podstawie umowy zlecenia lub B2B, tak naprawdę jest na etacie. Obecnie tylko sąd ma taką możliwość.

Decyzja w tej sprawie będzie wskazywać m.in. rodzaj umowy zawartej między stronami (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony), datę jej zawarcia i rozpoczęcia pracy, rodzaj i miejsce wykonywania obowiązków służbowych, wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Ma ona podlegać natychmiastowemu wykonaniu, także w zakresie podatków i składek ZUS. Natomiast wyrównanie należności z tego tytułu do poziomu przewidzianego dla etatu, za okres wstecz (liczony od daty zawarcia umowy o pracę do momentu wydania decyzji), będzie wstrzymane do upływu terminu na wniesienie odwołania, a w razie jego złożenia – do dnia prawomocnego orzeczenia sądu.

Pozostało jeszcze 84% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
Prawo pracy
Nowa „broń" w rękach inspektorów pracy. Rzecznik przedsiębiorców ostrzega
Posiedzenie rządu w KPRM w Warszawie
Prawo pracy
Rząd chce powołać rzecznika praw pracownika. Kosztowne mnożenie bytów?
Branże kluczowe dla gospodarki zagrożone przez projekt ustawy
Prawo pracy
Branże kluczowe dla gospodarki zagrożone przez projekt ustawy
Zmiany w prawie zaburzą konkurencję. Chodzi o kontrole firm
Prawo pracy
Zmiany w prawie zaburzą konkurencję. Chodzi o kontrole firm
Pracodawca może skrócić czas na „zapisanie” przejętych osób do PPK
Prawo pracy
Pracodawca może skrócić czas na „zapisanie” przejętych osób do PPK
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama