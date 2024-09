Problemy z Rejestrem Fundacji Rodzinnych. Co należy zmienić?

1. Jaka ilość wniosków została rozpoznana przez sąd rejestrowy?

Ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie w maju 2023 roku. Od tego czasu sąd rejestrowy wydał postanowienia i dokonał wpisu do rejestru przeszło 1400 fundacji rodzinnych, a kolejne kilkaset wniosków czeka na rozpoznanie. To jednak nie wszystkie wnioski i nie koniec spraw. Założenie fundacji rodzinnej powoduje, ze wchodzi ona do obrotu prawnego i gospodarczego, a fundatorzy i ich zarządy chętnie z tego korzystają. W efekcie każda z przeszło 1400 fundacji rodzinnych to kolejne kilka tysięcy wniosków o zmianę wpisu. Przekładając te dane na ilość sędziów, którzy orzekają w piotrkowskim wydziale, których jest niespełna przeszło dziesięcioro, nie trudno o wniosek, że zainteresowanie fundacjami rodzinnymi przerasta możliwości organizacyjne pracy jednego wydziału oraz szacunki Ministerstwa Rozwoju. Wpływa to w prosty sposób na długość rozpoznawania spraw, a na rejestrację fundacji rodzinnej należy oczekiwać aktualnie około 4-6 miesięcy.