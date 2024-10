Uwaga! Rewolucja w umowach prawnoautorskich

Prace nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 790/2019 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym trwały ponad pięć lat (Polska znowelizowała ustawę o prawie autorskim trzy lata po terminie). Wśród wielu kontrowersji, które pojawiły się w ostatniej chwili podczas prac w parlamencie, zmodyfikowano kluczowy przepis prawa autorskiego dotyczący wynagrodzenia twórców, co ku mojemu zaskoczeniu nie doczekało się szerszego komentarza (zagadnienie to zginęło w rozważaniach dotyczących „tantiem za streaming”). Chyba nie wszyscy zdajemy sobie zatem sprawę, jaka rewolucja w tym zakresie nas czeka oraz jakie niebezpieczeństwa i niepewności przynosi ona przedsiębiorcom. Nie mając jeszcze pewności co do interpretacji, która zostanie przyjęta przez sądy, poniżej wskażę, co się zmieniło i jakie to może powodować konsekwencje.