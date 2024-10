Krajowy Rejestr Zadłużonych – jak uzyskać wgląd w akta sprawy?

Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonana pod koniec 2021 roku znacznie ułatwiła zainteresowanym uzyskanie kontroli nad ich przebiegiem. Na pierwszy plan wysuwają się tu podmioty, które względem objętego restrukturyzacją lub upadłością dłużnika posiadają należności, czyli wierzyciele. To właśnie wierzycielowi w pierwszej kolejności zależeć powinno, aby w odpowiednim czasie zareagować na problemy finansowe swojego kontrahenta i nie doprowadzić do sytuacji, w której niespłacone przez niego długi nie zostaną w toku postępowania ujawnione i uwzględnione przy ustalaniu spłat. Ponadto udział w sprawie dłużnika umożliwia wierzycielowi zaskarżanie większości rozstrzygnięć zapadających w toku danej sprawy, kwestionowanie podejmowanych czynności, analizę dokumentów składanych przez dłużnika i osobę sprawującą nadzór nad jego majątkiem (zwłaszcza sprawozdań) czy w pewnych wypadkach – udział w radzie wierzycieli czuwającej nad przebiegiem postępowania i wytyczającej jego kierunki. Obecnie żadne z wymienionych nie wymaga już wizyty na poczcie, czy tym bardziej w sądzie – wystarczające jest stabilne łącze internetowe i dostęp do akt sprawy w systemie KRZ. Jak go uzyskać?