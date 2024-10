Czy wegańska kiełbasa to kiełbasa? Ważny wyrok TSUE

Przepisy krajowe oraz pytanie prejudycjalne do TSUE

Rynek produktów wegańskich i wegetariańskich z roku na rok rośnie, a „roślinne kiełbaski” czy „wege kabanosy” stały się powszechnym widokiem na półkach sklepowych. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tego, że produkty, które nie mają nic wspólnego z tradycyjną „kiełbasą” nawiązują do niej w swoim oznakowaniu. W 2020 roku Parlament Europejski odrzucił propozycję wprowadzenia zakazu używania nazw kojarzących się z mięsem w oznakowaniu produktów roślinnych (tzw. „veggie burger ban”), ale dalszy rozwój rynku roślinnych alternatyw skłonił niektóre państwa członkowskie do wprowadzenia własnych regulacji w tej kwestii. Przykładem takiego działania są przepisy przyjęte we Francji w 2022 roku, które dały początek dla analizowanego w artykule postępowania przez Trybunałem.