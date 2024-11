Jasne reguły w Black Friday – jak oznaczać prawidłowo cenę?

Black Friday (Czarny Piątek) to czas wyczekiwany zarówno przez przedsiębiorców, jak i konsumentów. Wydarzenie to określane na całym świecie mianem święta wyprzedaży, odbywa się corocznie w ostatni piątek listopada – w tym roku przypada na 29 listopada. Dla wielu sprzedawców to doskonała okazja do wygenerowania ogromnych zysków i przyciągnięcia nowych klientów. W ferworze przygotowań do tego intensywnego wydarzenia, wielu zapomina o niezwykle ważnym aspekcie kampanii promocyjnych – zgodności z przepisami prawa. Często działy marketingu prześcigają się w tworzeniu atrakcyjnych ofert i promocji, co może prowadzić do nieświadomego łamania regulacji dotyczących obniżek cen, komunikacji z klientami oraz zasad zwrotu towarów. Takie zaniedbania mogą nie tylko narazić firmę na kary finansowe, ale także zniszczyć jej reputację opartą na zaufaniu klientów, która często budowana jest latami. Aby „Czarny Piątek” przebiegł bez komplikacji, warto wiedzieć jak prawidłowo oznaczać promocje, obniżki cen oraz zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami prawnymi. Dyrektywa Omnibus oraz inne przepisy związane z prawami konsumenta nakładają na przedsiębiorców konkretne obowiązki, których przestrzeganie jest kluczowe, by uniknąć niepotrzebnych kłopotów.