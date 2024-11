Przewłaszczenie na zabezpieczenie – korzyści i pułapki umowy

Czy komórka i garaż to luksus bez prawa do ulgi mieszkaniowej? Jest wyrok NSA

Miejsce we wspólnym garażu czy komórka lokatorska, w dzisiejszych czasach nie są żadnym luksusem. A jeśli do tego są prawnie związane z mieszkaniem, to fiskus nie ma żadnych podstaw, żeby kwestionować czy odbierać od nich ulgę mieszkaniową w PIT.