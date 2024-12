Unia wzmacnia ochronę konsumentów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z 10 maja 2023 r. ma zastosowanie do produktów konsumenckich wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej, niezależnie pochodzenia, a więc obejmuje również produkty pochodzące z państw trzecich. Dotyczy ono zarówno towarów tradycyjnych, jak i produktów cyfrowych.

Treść rozporządzenia odnosi się do produktów nowych, używanych, naprawionych czy też odnowionych. Rozporządzenia nie stosuje się natomiast do produktów wymagających naprawy lub odnowienia przed użyciem, w przypadku gdy produkty te są wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku oraz noszą wyraźne oznaczenie, że wymagają naprawy lub odnowienia przed użyciem.