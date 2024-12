Nadchodzi niewypłacalność. Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze?

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań finansowych, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Aby uniknąć problemów związanych z niewypłacalnością, kluczowe jest, aby dłużnik odpowiednio wcześnie rozpoznawał sygnały świadczące o zbliżających się problemach finansowych i podejmował sprawnie działania naprawcze.

Definicja niewypłacalności