Czym właściwie jest jakość danych

To nie jest „sexy” temat, który da się przyswoić w jedną minutę. Jakość danych to coś, co ma w dłuższym terminie zapewnić nam przewagę i dać poczucie bezpieczeństwa, a także zbudować zaufanie do możliwości podejmowania decyzji na podstawie konkretnych informacji. Od jakości danych zależy to, czy zbudujemy przewagę konkurencyjną, pozyskamy klientów, czy poprawimy efektywność naszych procesów. Jeżeli nasi pracownicy i klienci będą mieli poczucie, że dostarczane dane są „ok”, to z pewnością będą bardziej skorzy do ich wykorzystania, skróci się czas dostarczenia ich „tam, gdzie trzeba”, a wyniki będą zdecydowanie bardziej satysfakcjonujące. Prawda, że kusząca perspektywa?