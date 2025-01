Obecnie w wielu branżach widoczne jest konkurowanie ze sobą przedsiębiorców na wielu poziomach i szerokie wykorzystywanie różnorodnych narzędzi w celach marketingowych. Często przekaz marketingowy stanowi lustrzane odbicie aktualnych trendów, jak również wartości, których istotność jest powszechnie podkreślana. W ostatnich latach coraz większą wagę przykłada się do kwestii środowiskowych, co znajduje swój wyraz nie tylko w prawodawstwie unijnym, ale także w stylu życia i nawykach zakupowych coraz szerszej rzeszy osób. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy również na to reagują, zarówno wprowadzając proekologiczne rozwiązania, jak i dbając o podkreślanie w przekazach marketingowych swojej postawy przyjaznej środowisku. Nie zawsze jednak ekomarketing jest równoznaczny z prowadzeniem proekologicznego biznesu. Zjawisko takie nazywamy ogólnie „greenwashingiem”. Praktyka ta jest oczywiście negatywnie oceniana, a w pewnych sytuacjach może nawet rodzić poważne konsekwencje, w tym prawnokarne.

Wprowadzanie w błąd

Przede wszystkim należy zauważyć, że informacje o przestrzeganiu proekologicznych norm i wartości mają często niebagatelne znaczenie w procesie wyboru kontrahenta. Coraz więcej firm przyjmuje politykę współpracy jedynie z przedsiębiorcami spełniającymi kryteria środowiskowe, również z uwagi na obowiązek raportowania ESG obejmujący cały łańcuch wartości. Z kolei konsumenci często poszukują produktów i usług pochodzących z firm przestrzegających wartości, które są dla tych osób ważne.

Jeżeli przedsiębiorstwo reklamuje się niezgodnie z rzeczywistością np. jako „firma przyjazna środowisku” i wprowadza w ten sposób drugą stronę umowy w błąd, to sytuacja taka może stwarzać ryzyko odpowiedzialności karnej. Na gruncie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.k.) takie działanie traktowane jest jako czyn nieuczciwej konkurencji. Pomijając tu kwestie odpowiedzialności administracyjnej i cywilnej, a skupiając się jedynie na odpowiedzialności karnej, warto zauważyć, że działanie takie może zostać uznane za fałszywe oznaczenie towaru lub usługi – karane na podstawie art. 25 ww. ustawy.

Wprowadzanie w błąd kontrahentów i konsumentów co do spełniania i przestrzegania wartości i norm środowiskowych może być traktowane także jako rozpowszechnianie fałszywych informacji. Zgodnie z art. 26 ust. 2 u.z.k. odpowiedzialności podlega ten kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

O ile ww. czyny na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią jedynie wykroczenia, o tyle o wiele surowszą odpowiedzialność przewiduje tu w pewnych sytuacjach kodeks karny, w którym uregulowano w art. 286 § 1 przestępstwo oszustwa.

Warunkiem przypisania odpowiedzialności karnej jest tu m.in. działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co oczywiście jest spełnione w momencie reklamowania swoich produktów lub usług jako „eko” z zamiarem zwiększenia sprzedaży. W zależności od treści przekazu reklamowego możemy mieć do czynienia z „wprowadzaniem w błąd” lub nie, jednak nie można zapominać, że karalne jest także „wyzyskanie błędu”. Jest to sytuacja, w której druga osoba pozostaje w błędzie, np. dlatego, że pomyliła podmioty, czy dlatego że nadinterpretowuje fakty (co może mieć miejsce przy greenlightingu, kiedy odbiorca reklamy z informacji o jednym proekologicznym działaniu wysunie wniosek, że cała firma przestrzega najwyższych standardów środowiskowych) i nie zostanie z tego błędu wyprowadzona. Okoliczność, że w zamian za zapłatę ceny pokrzywdzony otrzymał zamówiony towar lub usługę, nie przekreśla możliwości przypisania odpowiedzialności. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że za „niekorzystne rozporządzenie mieniem” uznaje się także sytuację, kiedy pokrzywdzony mając wiedzę o tym, jak wygląda rzeczywistość, czyli nie będąc w błędzie co do cech towaru lub usługi czy właściwości kontrahenta, nie zdecydowałby się na zawarcie umowy.

Certyfikowane oznaczenia

W wielu branżach bardzo istotne jest także odpowiednie oznaczanie produktów. Pewne rodzaje działalności wymagają też posiadania stosownych certyfikatów, w tym związanych z kwestiami środowiskowymi.

Przykład

Podmioty pośredniczące w wykonywaniu obowiązków określonych w ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach są obowiązane posiadać wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001.

W większości przypadków posiadanie ww. certyfikatów, podobnie jak korzystanie z ekoetykiet – EU Ecolabel, jest jednak całkowicie dobrowolne.

Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecydowałby się na reklamowanie się posiadaniem certyfikatu, pomimo braku takiego uprawnienia, to następuje wówczas wprowadzanie odbiorców przekazów marketingowych w błąd. Posługiwanie się certyfikatem, znakiem jakości lub równorzędnym oznaczeniem przez podmiot, który nie ma do tego uprawnienia, znajduje się na czarnej liście nieuczciwych praktyk rynkowych z ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

W zakresie systemu zarządzania środowiskowego warto też zwrócić uwagę, że nieuprawnione używanie znaków udziału w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) stanowi wykroczenie z art. 351b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Przepis ten dotyczy jedynie EMAS i nie obejmuje nieuprawnionego twierdzenia o posiadaniu certyfikacji ISO 14001, która to norma również dotyczy zarządzania środowiskowego.

Warto również pamiętać, że zarówno wpis do rejestru EMAS, jak i zgodność z normą ISO 14001 potwierdzają przestrzeganie standardów zarządzania środowiskowego, co nie jest jednoznaczne z „byciem eko”. Często wprowadzenie zarządzania środowiskowego stanowi element polityki proekologicznej przedsiębiorstwa, jednak w żadnym razie nie można twierdzić, że z faktu posiadania takiej certyfikacji wynika, iż firma spełnia wszystkie normy środowiskowe. Świadome przeinaczenie przedmiotu certyfikacji również stanowi przykład greenwashingu.

Fałszowanie dokumentów…

W przypadku posługiwania się certyfikatem bez uprawnienia może także dojść do sfałszowania dokumentu. Na gruncie prawa karnego stanowi to tzw. fałszerstwo materialne dokumentu karalne na podstawie art. 270 kodeksu karnego. Warunkiem przypisania odpowiedzialności jest działanie w celu użycia takiego sfałszowanego dokumentu jako autentycznego. Powoływanie się na niego w rozmowach handlowych i przekazach marketingowych spełnia to kryterium.

…i poświadczenie nieprawdy

Składanie kontrahentom nieprawdziwych oświadczeń dotyczących kwestii środowiskowych może z kolei wypełniać znamiona czynu z art. 271 k.k. jako poświadczanie nieprawdy. Okoliczność potwierdzona w dokumencie musi mieć znaczenie prawne, jednak jest to rozumiane szeroko. Wymaganie takich oświadczeń przez kontrahenta jako warunku zawarcia umowy lub złożenia oferty sprawia, że okoliczność potwierdzoną w dokumencie uznaje się za istotną. Dlatego poświadczanie nieprawdy w raportach ESG również może stwarzać ryzyko odpowiedzialności karnej. Warto też zwrócić uwagę, że posłużenie się dokumentem poświadczającym nieprawdę, czyli np. przedłożenie go stosownemu organowi, stanowi osobne przestępstwo ścigane na podstawie art. 273 k.k.

Komu grozi odpowiedzialność

Co istotne, do odpowiedzialności karnej za wymienione wykroczenia i przestępstwa może zostać pociągnięta zarówno osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, jak i szeregowy pracownik. Odpowiedzialności tej nie wyłączają takie okoliczności jak wykonywanie poleceń służbowych ani brak świadomości naginania faktów przez pracowników.

Właściciel – przedsiębiorca tudzież osoba nim zarządzająca – poniosą odpowiedzialność nie tylko wtedy, kiedy np. w celu zwiększenia sprzedaży celowo przygotują (lub zlecą) przekaz marketingowy noszący znamiona greenwashingu, ale także jeżeli nie dopilnują przestrzegania przez pracowników obowiązku przekazywania klientom i kontrahentom rzetelnych informacji.

W przypadku niektórych czynów, takich jak oszustwo czy fałszowanie certyfikatów lub poświadczanie nieprawdy w dokumentach możliwe jest także pociągnięcie do odpowiedzialności np. spółki jako podmiotu zbiorowego. Czyny te znajdują się bowiem w katalogu z art. 16 ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Co przy tym ważne, odpowiedzialność karna związana stricte z greenwashingiem nie obejmuje przestępstw środowiskowych z rozdziału XXII kodeksu karnego, jako że nie wiąże się z wywołaniem szkód w środowisku. Nie obowiązują tu zatem przepisy ułatwiające pociąganie podmiotów zbiorowych do odpowiedzialności za przestępstwa środowiskowe. Dlatego warunkiem ukarania podmiotu zbiorowego jest wcześniejsze skazanie osoby fizycznej związanej z tym podmiotem, np. członka zarządu.

Co robić, by uniknąć oskarżeń

Przede wszystkim warto dbać o transparentność działania oraz przekaz marketingowy odpowiadający rzeczywistości i niewprowadzający w błąd. Komunikacja powinna być zgodna z wartościami firmy, a reklamy i materiały marketingowe opierać się na rzeczywistych, weryfikowalnych danych.

Istnieją przy tym przepisy, które należy uwzględniać, by nasz przekaz marketingowy był zgodny z prawem i nie dawał podstaw do podejrzeń o greenwashing. Warto tu przywołać jeszcze raz wspomnianą już czarną listę nieuczciwych praktyk rynkowych. Dodatkowo bardzo dużą wartość posiada kodeks etyki reklamy opracowany przez Radę Reklamy, zawierający osobny rozdział poświęcony reklamom środowiskowym.

Jak wiadomo, ekologia i dbałość o klimat stanowią także bardzo ważne elementy polityki Unii Europejskiej. Dlatego warto śledzić prawodawstwo unijne i szukać również tam przepisów dotyczących nie tylko norm emisyjnych czy obowiązków w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, ale także regulujących kwestie informowania o podejmowanych działaniach proekologicznych w sposób niewprowadzający konsumentów w błąd. Reklama powinna odpowiadać wymogom dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym i dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, w szczególności z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą 2024/825 w sprawie zmiany dyrektyw 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz lepsze informowanie. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska jako departament Komisji Europejskiej przygotowała także wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie uzasadniania wyraźnych oświadczeń środowiskowych i informowania o nich (Green Claims Directive).

Istnieje zatem wiele źródeł, z których przedsiębiorca może skorzystać, aby ukształtować swój przekaz marketingowy w sposób pozwalający uniknąć oskarżeń o greenwashing. Jak widać, pseudoekologiczna reklama rodzi nie tylko ryzyko kryzysu wizerunkowego, ale także może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej.

Autorka jest adwokatem, zastępcą szefa działu prawa karnego w Filipiak Babicz Legal sp.k.

DEFINICJE

Greenwashing niejedno ma imię

Pod pojęciem greenwashingu mieści się wiele rozmaitych zachowań, w związku z czym wyróżniamy różne jego rodzaje.

Najbardziej powszechnym jest greenlabeling, czyli praktyka stosowania terminologii „eko”, „bio”, „naturalny” itp. dla produktów i usług, które w rzeczywistości nie posiadają takich cech.

Częsty jest także greenlighting, który oznacza koncentrowanie się na jednym proekologicznym działaniu, z pominięciem wielu innych, szkodliwych dla środowiska.

Greencrowdingiem nazywamy z kolei ukrywanie się w dużej grupie podmiotów posiadających ambitne cele ekologiczne, które w rzeczywistości wdrażane są na niewielką skalę lub są niemierzalne. Powoływanie się na przeprowadzone np. odpłatne oceny systemów ESG pozbawione jawnych, przejrzystych i porównywalnych kryteriów także uznawane jest za przejaw greencrowdingu.

Znamiona greenwashingu nosi też świadome zatajanie prowadzonych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, aby uniknąć kontroli i pytań dotyczących całości przedsiębiorstwa lub inwestycji, które mogłyby ujawnić szkodliwą działalność. Taką praktykę nazywamy greenhushingiem.

Greenrinsing to z kolei regularne zmienianie celów ESG, zanim zostaną one osiągnięte.

Greenshifting to natomiast przerzucanie odpowiedzialności za dbałość o ekologię z producenta na konsumentów, czyli zachęcanie do zachowań proekologicznych, pomimo niespełniania samemu standardów.