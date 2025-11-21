Jednym z największych wyzwań, z jakim będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy, jest Krajowy System e-Faktur (KSeF). To prawdziwa rewolucja w fakturowaniu VAT. Duże firmy (o sprzedaży powyżej 200 mln zł w 2024 r.) będą musiały wystawiać faktury ustrukturyzowane w KSeF od 1 lutego 2026 r. Pozostałe – od 1 kwietnia 2026 r. System ma ułatwić archiwizowanie dokumentów sprzedażowych, ale daje też organom podatkowym, co do zasady, dostęp do nich w czasie rzeczywistym. Co jednak, gdy pojawią się problemy techniczne? Jak wówczas wystawić fakturę VAT i kiedy ją przesłać? Czy będzie można skorygować błąd związany z wystawieniem faktury? Na m.in. te pytania odpowiadamy w artykule „Zmiany dotyczące rejestracji i fakturowania dokumentów”.

Ponadto omawiamy w nim zmiany, jakie wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy. Dotyczą one zaliczania okresów zatrudnienia niepracowniczego do stażu pracy. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r., a zastosowanie dla przedsiębiorstw będzie miała od 1 maja 2026 r. Jeszcze przed wejściem w życie przepisów pracodawcy powinni przejrzeć dokumentację wewnętrzną, żeby zweryfikować, czy nie wymaga ona dostosowania do nadchodzących zmian. W artykule „Pracodawcy muszą się przygotować do zmian w stażach pracy” wyjaśniamy, o jakie dokumenty chodzi.

