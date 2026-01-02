Programy motywacyjne z akcji własnych – jakie ograniczenia?

W ostatnich latach coraz więcej firm, zwłaszcza w sektorze technologicznym, decyduje się na wprowadzenie programów motywacyjnych dla swoich pracowników, pozwalając stać się im współwłaścicielami spółki. Mechanizm ten – ESOP (Employee Stock Ownership Plan), polega na zaoferowaniu pracownikom, współpracownikom czy kadrze zarządzającej akcji spółki, często na preferencyjnych warunkach. Inicjatywy tego rodzaju uważane są za skuteczne narzędzie do budowania lojalności oraz zwiększenia zaangażowania pracowników i współpracowników. Osoby te stają się bowiem nie tylko członkami organizacji, ale także jej współwłaścicielami, co bezpośrednio przekłada się na ich większe poczucie odpowiedzialności za wyniki i długofalowy rozwój spółki. Aby program motywacyjny mógł jednak dojść do skutku, konieczne jest przeprowadzenie szeregu skomplikowanych działań prawnych i spełnienie warunków, przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.