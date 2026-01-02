Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Programy motywacyjne z akcji własnych – jakie ograniczenia?

Realizacja programu motywacyjnego dla pracowników z akcji własnych spółki (ESOP) wymaga m.in. spełnienia warunków z kodeksu spółek handlowych.

Publikacja: 02.01.2026 05:50

Programy motywacyjne z akcji własnych – jakie ograniczenia?

Programy motywacyjne z akcji własnych – jakie ograniczenia?

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sordyl

W ostatnich latach coraz więcej firm, zwłaszcza w sektorze technologicznym, decyduje się na wprowadzenie programów motywacyjnych dla swoich pracowników, pozwalając stać się im współwłaścicielami spółki. Mechanizm ten – ESOP (Employee Stock Ownership Plan), polega na zaoferowaniu pracownikom, współpracownikom czy kadrze zarządzającej akcji spółki, często na preferencyjnych warunkach. Inicjatywy tego rodzaju uważane są za skuteczne narzędzie do budowania lojalności oraz zwiększenia zaangażowania pracowników i współpracowników. Osoby te stają się bowiem nie tylko członkami organizacji, ale także jej współwłaścicielami, co bezpośrednio przekłada się na ich większe poczucie odpowiedzialności za wyniki i długofalowy rozwój spółki. Aby program motywacyjny mógł jednak dojść do skutku, konieczne jest przeprowadzenie szeregu skomplikowanych działań prawnych i spełnienie warunków, przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Do sprzedaży firmy trzeba się przygotować
Biznes
Teresa Siudem: Do sprzedaży firmy trzeba się przygotować
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Materiał Promocyjny
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Na co zwrócić uwagę przygotowując firmę do sprzedaży?
Biznes
Na co zwrócić uwagę przygotowując firmę do sprzedaży?
Luksemburska specjalna spółka komandytowa (SCSp) sprawdza się przy tworzeniu międzynarodowych strukt
Biznes
SCSp – narzędzie inwestycyjne dla grup spółek
Koszty utrzymania samochodu w firmie
Biznes
Koszty utrzymania samochodu w firmie
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Kiedy pełnomocnik/prokurent jest faktycznym członkiem zarządu?
Biznes
Kiedy pełnomocnik/prokurent jest faktycznym członkiem zarządu?
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie