Nabywca powinien zweryfikować, dlaczego sprzedawca wystawił fakturę poza KSeF i czy działa zgodnie z przepisami – pisze Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach dla „Rzeczpospolitej”. Zdaniem ekspertów, będzie to trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe.

– Nie wiem za bardzo, jak skarbówka to sobie wyobraża. Po wejściu KSeF w obrocie nadal będzie dużo faktur tradycyjnych (papierowych bądź elektronicznych), które, zgodnie bądź niezgodnie z przepisami, nie zostały wprowadzone do nowego systemu. Czy księgowi mają dzwonić po kontrahentach i pytać o każdą z nich? A jeśli sprzedawca nie będzie chciał się spowiadać ze swoich tajemnic? – zastanawia się Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt.