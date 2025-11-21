Reklama
Fiskus ostrzega przed firmami fakturującymi poza KSeF

Ministerstwo Finansów sugeruje, aby sprawdzać, dlaczego kontrahent wystawia faktury poza KSeF. Jednocześnie potwierdza, że można z nich odliczyć VAT i rozliczyć koszty w PIT/CIT.

Publikacja: 21.11.2025 04:53

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Ministerstwo Finansów sugeruje sprawdzanie faktur wystawianych poza KSeF?
  • Jakie trudności mogą napotkać nabywcy przy weryfikacji takich faktur i jakie są opinie ekspertów w tej kwestii?
  • Kiedy i które przedsiębiorstwa będą zobowiązane do korzystania z KSeF oraz jakie są od tego wyjątki?
  • Czy z faktur wystawionych poza KSeF można odliczyć VAT oraz jak ministerstwo podchodzi do tej kwestii?
Nabywca powinien zweryfikować, dlaczego sprzedawca wystawił fakturę poza KSeF i czy działa zgodnie z przepisami – pisze Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach dla „Rzeczpospolitej”. Zdaniem ekspertów, będzie to trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe.

– Nie wiem za bardzo, jak skarbówka to sobie wyobraża. Po wejściu KSeF w obrocie nadal będzie dużo faktur tradycyjnych (papierowych bądź elektronicznych), które, zgodnie bądź niezgodnie z przepisami, nie zostały wprowadzone do nowego systemu. Czy księgowi mają dzwonić po kontrahentach i pytać o każdą z nich? A jeśli sprzedawca nie będzie chciał się spowiadać ze swoich tajemnic? – zastanawia się Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt.

Ministerstwo Finansów
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
