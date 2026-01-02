Przygotowanie firmy do sprzedaży wymaga czasu i odpowiedniej wiedzy. Trzeba uporządkować dokumenty oraz wyeliminować wszelkie ryzyka, które mogą ujawnić się po zamknięciu transakcji. Nieodzowna może okazać się przy tym pomoc doradców transakcyjnych.

Dobrze przygotowana spółka może przyciągnąć poważnych inwestorów. Pozwoli też sfinalizować transakcję na warunkach najbardziej korzystnych dla sprzedającego. Zbyt późne rozpoczęcie poszukiwań nabywcy może z kolei zakończyć się fiaskiem. Nawet jeśli znajdzie się kontrahent, jego pozycja już na starcie będzie silniejsza, co ułatwi mu wywieranie presji na sprzedającego choćby w kwestii obniżenia ceny.

Jak zatem przygotować spółkę do sprzedaży i na co zwrócić szczególną uwagę? O tym piszemy w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Wyjaśniamy też m. in. kiedy pełnomocnik/prokurent jest faktycznym członkiem zarządu, jak stosować w praktyce zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę, piszemy o ograniczeniach we wdrażaniu programów motywacyjnych dla pracowników z akcji własnych, o kosztach utrzymania samochodu w firmie oraz o konsekwencjach nieinformowania klientów o prawach konsumentów. Zapraszam do lektury.