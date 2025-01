Na co należy zwrócić uwagę przy inwestycji w nieruchomość? Poniżej omawiam najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia inwestora.

Kwestie planistyczne

Jedną z podstawowych kwestii, które należy sprawdzić przed zakupem nieruchomości jest to czy nieruchomość leży na terenie, dla którego sporządzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli nie, to czy została wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2026 r. zmieniają się zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Każda gmina ma obowiązek uchwalenia do 31 grudnia 2025 r. planu ogólnego, który zastąpi dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nowymi przepisami w planie ogólnym można określić obszary uzupełnienia zabudowy. Tym samym, jeżeli w planie ogólnym ustalono obszary uzupełnienia zabudowy, będzie to podstawą prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli jednak plan ogólny nie przewiduje takiego obszaru, wydanie decyzji o warunkach zabudowy w ogóle nie jest możliwe. Od 1 stycznia 2026 r. decyzję o warunkach zabudowy będzie można uzyskać jedynie dla terenu, dla którego został uchwalony plan ogólny, o ile określone zostały w nim obszary uzupełnienia zabudowy. Co więcej, nowe przepisy przewidują, że jeżeli w powyższym terminie gmina nie przyjmie planu ogólnego, to na jej terenie w ogóle nie będzie możliwe wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestorzy mają czas do końca bieżącego roku aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy na podstawie dotychczasowych przepisów. W tym celu nie tylko trzeba uzyskać taką decyzję, ale decyzja o warunkach zabudowy musi uprawomocnić się przed 1 stycznia 2026 r. aby można było na jej podstawie realizować inwestycję.

Jeżeli nieruchomość leży na obszarze, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy zweryfikować zapisy planu pod kątem planowanej inwestycji czy parametry i ograniczenia określone w planie pozwolą na jej realizację. Nie wystarczy ustalić, na jakie cele jest przeznaczona nieruchomość. Dla przyszłej inwestycji będą miały znaczenie również inne parametry określone w planie, m.in. sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych, kolorysta obiektów, pokrycie i geometria dachów, minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek, maksymalna intensywność zabudowy, maksymalna liczba miejsc do parkowania, współczynnik powierzchni biologicznie czynnej. Dopiero szczegółowa analiza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wskazać możliwości zagospodarowania nieruchomości.

Na sposób zagospodarowania nieruchomości mogą mieć również wpływ ustanowione na niej ograniczone prawa rzeczowe. Przebieg służebności przechodu czy służebności przesyłowych związanych z lokalizacją urządzeń przesyłowych może znacząco ograniczać zabudowy nieruchomości, z tego powodu konieczna jest szczegółowa weryfikacja księgi wieczystej w tym zakresie.

Należy również pamiętać, że na nieruchomościach mogą znajdować się urządzenia przesyłowe na lokalizacje których nie została ustanowiona służebność. W tym celu zalecane jest zapoznanie się z mapą zasadniczą nieruchomości i przebiegiem sieci na nieruchomości.

Dostęp do drogi publicznej

Kolejną kwestią, która powinna być zbadana przed nabyciem nieruchomości, jest sprawdzenie czy nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Co do zasady, jeżeli nieruchomość leży bezpośrednio przy drodze publicznej lub przy drodze wewnętrznej to należy uznać, że nieruchomość taki dostęp posiada. Dostęp do drogi publicznej może być również zapewniony poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej.

Należy sprawdzić, czy droga wewnętrzna za pośrednictwem której odbywa się dostęp do nieruchomości jest ogólnodostępna, czy też jest to własność osoby trzeciej i konieczne jest uzyskanie zgody na korzystanie z drogi wewnętrznej. W takiej sytuacji trzeba rozważyć możliwość ustanowienia służebności lub nabycia udziału w drodze wewnętrznej, tak aby ten dostęp nie został uniemożliwiony.

Trzeba mieć też na uwadze, że sam fakt położenia nieruchomości przy drodze publicznej może nie zawsze być wystarczające dla zapewnienia dostępu do drogi publicznej. W sytuacji, gdy dostęp do drogi publicznej nie jest bezpośredni bo np. pomiędzy nieruchomością a drogą publiczną znajduje się rów melioracyjny albo gdy plany inwestora zakładają, że na nieruchomości będzie miało miejsce duże natężenie ruchu, konieczne może się okazać uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.

Zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę. W art. 29 ust. 4 ustawy sprecyzowano, że zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Wymogi te określone zostały w rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

W związku z tym przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić, czy będzie konieczna lokalizacja zjazdu z drogi publicznej i potwierdzić, czy takie zezwolenie będzie mogło być wydane.

Wyłączenie z produkcji rolniczej

Przed zakupem nieruchomości należy również sprawdzić wypis i wyrys z rejestru gruntów. Może się zdarzyć, iż nabywana nieruchomość zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona na cele inwestycyjne (pod zabudowę usługową, mieszkaniową) ale zgodnie z wypisem z rejestru gruntów nieruchomość stanowi użytek rolny. W takiej sytuacji przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne będzie wyłączenie nieruchomości z produkcji rolniczej. W zależności od klasy użytków rolnych i pochodzenia gleb tryb wyłączenia będzie inny.

Jeżeli grunty rolne stanowią użytki rolne klas I, II, III, IIIa i IIIb oraz klas IV, IVa, IVb, Vi VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, to trzeba będzie uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji rolniczej. Wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów stanowiących użytki rolne klas IVa, IVb, Vi VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego nie wymaga, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, uzyskania decyzji.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłat. Właściciel nieruchomości po uzyskaniu zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, jest obowiązany uiścić tzw. należność czyli jednorazową opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej wyliczoną zgodnie ze stawkami obowiązującymi dla danej klasy gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolniczej. Tak wyliczoną należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. Ponadto właściciel obowiązany jest uiszczać przez lat 10 od chwili wyłączenia gruntów z produkcji opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 proc. należności.

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie powstanie, jeżeli wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej następuje na cele budownictwa mieszkaniowego i dotyczy gruntów do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Jeżeli nieruchomość została już wyłączona z produkcji rolniczej przez jej poprzedniego właściciela, ale nie zostały jeszcze uiszczone wszystkie opłaty roczne z tego tytułu, obowiązek ten przejdzie na nowego właściciela.

Użytkowanie wieczyste

Jeżeli przedmiotem nabycia jest prawo użytkowania wieczystego a nie własność to stosownie do art. 62 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. Termin ten może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności, jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie.

Samowola budowlana

Jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość zabudowana, przed podpisaniem umowy kluczowe jest sprawdzenie dokumentacji związanej z obiektem budowlanym, w szczególności ewidencji gruntów i kartoteki budynków, pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowy, celem ustalenia czy obiekt budowlany został wybudowany zgodnie z prawem.

Budowa nowego obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac jak również rozbudowa lub nadbudowa istniejącego obiektu bez uzyskania wymaganych decyzji będzie samowolą budowlaną. Za samowolę może być również uznana rozbiórka obiektu budowalnego, jeżeli na jej dokonanie wymagane było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

W sytuacji nabycia obiektu budowlanego wniesionego w warunkach samowoli budowalnej nabywca może ponieść konsekwencje niedopełnienia formalności przez poprzedniego właściciela. Organ będzie bowiem prowadził postępowanie legalizacyjne wobec aktualnego właściciela obiektu i to on będzie zobowiązany do zapłaty opłaty legalizacyjnej lub dokonania rozbiórki obiektu.

Jeżeli już po nabyciu nieruchomości okaże się, że budowla jest samowolą budowalną, to kupującemu będą przysługiwać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Warto jednak dokonać sprawdzenia legalności wzniesionego budynku przed jego nabyciem, bo należy pamiętać, że roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się, a samowola budowlana już nie.

Agnieszka Kobus Counsel, adwokat, KPMG Law