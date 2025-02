Umowa na rozwój oprogramowania – co powinna regulować?

W dobie transformacji cyfrowej działalność gospodarcza wiąże się zazwyczaj z koniecznością inwestowania w narzędzia i systemy informatyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Jeżeli funkcjonalności wdrożonego systemu informatycznego stają się niewystarczające do nowych potrzeb, to niezbędna jest rozbudowa systemu o nowe moduły lub funkcjonalności, czy nawet wdrożenie innego systemu. Systemy typu CRM (ang. Customer Relationship Management) przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami czy systemy typu ERP (ang. Enterprise Resource Planning) przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem, zazwyczaj pozwalają na ich rozbudowę, w tym objęcie automatyzacją kolejnych procesów biznesowych. Z kolei decydując się na taką rozbudowę, należy wybrać odpowiedniego wykonawcę i zawrzeć z nim umowę odpowiednio zabezpieczającą interes przedsiębiorcy. Na co zwrócić szczególną uwagę konstruując taką umowę?