Sądowa waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego

Zamówienia publiczne na roboty budowlane dotyczą zwykle dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ich realizacja zazwyczaj trwa kilka lat. Im dłuższy czas realizacji inwestycji, tym po stronie wykonawcy istnieje większe ryzyko negatywnych skutków wahań cen na rynku, co z kolei może prowadzić do zniweczenia kalkulacji oferty na realizację zamówienia i poniesienia straty. Ryzyko to szczególnie uwydatnia się w przypadku, gdy strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawcy mogą podejmować działania zmierzające do minimalizacji straty, np. przez podjęcie negocjacji z zamawiającym i wniesienie o zawarcie aneksu podwyższającego wynagrodzenie. Z wielu przyczyn zamawiający może jednak nie wyrazić na to zgody. Wówczas wykonawcy pozostaje jedynie możliwość waloryzacji wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej. Jedno z nowszych orzeczeń Sądu Najwyższego (postanowienie z 21 marca 2024 r., I CSK 2009/23) pokazuje jak ważna jest prawidłowa i przejrzysta kalkulacja oferty.