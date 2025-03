Klauzula rebus sic stantibus a wojna w Ukrainie. Kiedy ją zastosować?

Na skutek wybuchu wojny w Ukrainie, by wstąpić do wojska, do kraju wróciło kilkaset tysięcy obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, co doprowadziło do problemów z dostępnością pracowników. Niejednokrotnie dochodzi także do przerwania łańcucha dostaw produktów produkowanych w Ukrainie, co ma wpływ na dostępność towarów potrzebnych do realizacji niektórych umów. Wojna w Ukrainie doprowadziła także do istotnego wzrostu cen paliw oraz wielu materiałów, w tym w szczególności materiałów budowlanych, co miało konsekwencje we wzrostach kosztów po stronie wielu wykonawców. W tak kształtujących się okolicznościach gospodarczych, prawidłowe wykonanie umów, zwłaszcza tych długoterminowych, bywa szczególnie utrudnione. Aktualna sytuacja pokazuje, że nie zawsze wnikliwa analiza przed zawarciem umowy jest w stanie zabezpieczyć strony przed negatywnymi konsekwencjami przyszłych zdarzeń. Strony nie są bowiem w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji mogących wystąpić w przyszłości, tak jak i nie były w stanie przewidzieć wybuchu wojny w Ukrainie czy wystąpienia pandemii Covid-19 i konsekwencji z tym związanych.