Pre-pack – jak szybko nabyć przedsiębiorstwo bez długów?

Przygotowana likwidacja, czyli tzw. pre-pack to instytucja funkcjonująca w polskim systemie prawnym od stycznia 2016 r. Pozwala na sprawne przeprowadzenie postępowania upadłościowego zarówno w stosunku do spółki, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a od marca 2020 roku również w stosunku do konsumentów. Założenia pre-packu polegają na sprzedaży majątku dłużnika w krótkim czasie, na rzecz wskazanego inwestora, w stanie wolnym od obciążeń związanych z problemami finansowymi zbywcy. Zalet pre-packu jest jednak więcej.