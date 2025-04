Jak uniknąć konfliktów między spadkobiercami w procesie sukcesji?

Interesariuszami w procesie sukcesji jest szerokie grono osób. Należy do nich bez wątpienia właściciel firmy oraz sukcesor, czyli osoba przygotowywana do przejęcia firmy. W ramach sukcesji pokoleniowej jest to dziecko założyciela firmy. Najczęściej krąg spadkobierców jest jednak znacznie szerszy. W jego skład wchodzi współmałżonek właściciela, rodzina sukcesora, ale także inne dzieci nestora, które nie są zaangażowane w proces przejmowania firmy (choćby ze względu na wiek lub inne wybory zawodowe). Nie zmienia to faktu, że ich interesy także należy uwzględnić w procesie sukcesji biznesu. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko perturbacji prawnych, finansowych oraz poważnych konfliktów rodzinnych.