Cesja wierzytelności – czy warto sprzedawać długi

Czym jest cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności jest umową zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariuszem), na mocy której cesjonariusz nabywa od cedenta przysługującą mu wierzytelność. Oznacza to, że cedent, co do zasady bez konieczności uzyskania zgody dłużnika, może poprzez zawarcie stosownej umowy, doprowadzić do zmiany wierzyciela w konkretnym stosunku zobowiązaniowym. Dodatkowo, po zawiadomieniu dłużnika, tylko spełnienie świadczenia wprost do rąk cesjonariusza spowoduje wygaśnięcie długu.