W jedności siła, czyli dotacje na rozwój nowych usług w klastrach

Konkurowanie i współpraca to coś, co może przyspieszać rozwój gospodarczy. Klastry to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń, wspólne realizowanie większych zamówień lub prowadzenia badań. Teraz mogą wnioskować o dotacje na rozwój nowych usług.