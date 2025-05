Staranność menedżerska – co to jest i jak ją udowodnić

W artykule „Ściganie menedżerów spółek Skarbu Państwa – quo vadis?” (https://www.rp.pl/opinie-prawne/art41624111-maciej-gawronski-piotr-biernatowski-sciganie-mene dzerow-spolek-skarbu-panstwa-quo-vadis) podjęliśmy temat rozliczania menedżerów pracujących w spółkach Skarbu Państwa przez ich następców. W kolejnym „Odpowiedzialność menedżerów” (https://www.rp.pl/opinie-prawne/art41727921-maciej-gawronski-piotr-bierna towski-odpowiedzialnosc-menedzerow-prawo-do-informacji) omawialiśmy prawo do informacji. Dziś podejmujemy temat staranności menedżerskiej.

„Jak jest ok, to jest ok, ale jak nie jest ok...” – to mówimy naszym klientom zasiadającym w zarządach. Pisząc ten tekst, doszliśmy do wniosku, że ustawodawca mówi w zasadzie to samo, tylko w inny sposób.