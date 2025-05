Opłata za bezzasadne wezwanie serwisu przez najemcę a VAT

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie. W ramach usługi najmu, w przypadku wystąpienia awarii, do których naprawy zobowiązany jest wynajmujący, najemca może wezwać wyznaczony do tego serwis. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami dla najemcy. Gdy jednak okaże się, iż najemca wezwał serwis, natomiast nieprawidłowość, która wystąpiła, powinna zostać naprawiona przez najemcę albo w ogóle nie wystąpiła, zostaje on obciążony kosztami przyjazdu oraz ewentualnie dokonanych napraw (jeżeli, w związku z wezwaniem zostałyby dokonane, ze względu na fakt, iż ekipa serwisowa jest już na miejscu). Opłata za bezzasadne wezwanie serwisu określona jest (w umowie najmu) w stałej wysokości zbliżonej do szacunkowych kosztów przyjazdu ekipy serwisowej. Najemca godzi się na jej ponoszenie poprzez zaakceptowanie warunków umowy i jej podpisanie. Wzywając zapewniany przez wynajmującego serwis, najemca zawsze działa we własnym zakresie (samodzielnie). Jednocześnie, awarie, do których wzywany powinien być serwis zawsze powinny być usuwane przez konkretny serwis.