Nieobecni akcjonariusze nie zaskarżą uchwały walnego zgromadzenia

Warunkiem uzyskania legitymacji do zaskarżenia uchwały przez akcjonariusza nieobecnego na walnym zgromadzeniu jest sytuacja, w której zostało ono wadliwie zwołane lub podjęto na nim uchwałę nieobjętą porządkiem obrad zawartym w zaproszeniu na zgromadzenie lub w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. Dopiero wystąpienie jednej z tych dwóch przesłanek, w połączeniu z nieobecnością na zgromadzeniu, prowadzi do uzyskania prawa do zaskarżenia uchwały (422 § 2 pkt 4 k.s.h.). Co istotne, jeżeli jednak akcjonariusz, mimo wadliwego zwołania, stawił się na zgromadzeniu i wykonywał uprawnienia korporacyjne, w tym prawo do głosowania nad uchwałami, to wówczas nie może już skorzystać z prawa do zaskarżenia z powołaniem się na wadliwe zwołanie, wynikającego z art. 422 § 2 pkt 4 k.s.h.