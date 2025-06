Wybór metody zbiórki opakowań jest istotny, ale nie ostateczny

Coraz więcej producentów i sprzedawców napojów przygotowuje się do systemu kaucyjnego. Wśród nich są także sklepy o powierzchni poniżej 200 mkw., dla których zbieranie opakowań kaucjonowanych jest dobrowolne. Wbrew częstym obawom pełen udział w systemie może okazać się korzystny także dla nich. Już w 2023 r. Federacja Przedsiębiorców Polski wskazywała, że sklepy przyjmujące opakowania w systemie kaucyjnym mogą zwiększyć swoje obroty łącznie o ok. 30 mld zł rocznie. Ponieważ jednak handel bywa grą o sumie zerowej – bo zakup w jednym sklepie oznacza rezygnację z innego – to warto, by małe placówki rozważyły pełen udział w systemie i sięgnęły po część tej kwoty. Decyzja o rozpoczęciu zbiórki zawsze jednak powinna być poprzedzona rzetelną analizą, a także wyborem korzystnej metody jej przeprowadzania.