Dlaczego precyzyjne opisanie przedmiotu leasingu jest ważne dla leasingobiorcy

Umowa leasingu została uregulowana w polskim prawie dopiero w 2000 roku, więc jest instytucją stosunkowo nową. W praktyce, jako forma finansowania działalności gospodarczej, cieszy się jednak bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Umowa leasingu jest co prawda relacją prawną dwustronną (finansujący – korzystający), ale nieodłączną częścią całej transakcji jest umowa sprzedaży. Zawiera ją co do zasady tylko finansujący ze sprzedawcą, choć zdarzają się sytuacje, że stroną jest także leasingobiorca, jako faktyczny użytkownik sprzedawanej rzeczy.