Na czym polega ugoda upadłościowa i jak można ją zawrzeć

Ugoda w prawie polskim należy do kategorii umów nazwanych. Dla określenia ugody uregulowanej w art. 917 kodeksu cywilnego (k.c.) używa się również pojęć „ugoda klasyczna”, „ugoda materialnoprawna”, „umowa ugody”, „ugoda cywilnoprawna”. Zgodnie z art. 917 k.c. przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący, lub mogący powstać.