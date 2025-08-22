Rzeczpospolita
To administrator musi monitorować ryzyka związane z przetwarzaniem danych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał decyzję Prezesa UODO w sprawie kary pieniężnej nałożonej na spółkę Panek S.A. Dotyczyła ona naruszenia przepisów RODO przy uruchamianiu nowej wersji strony WWW, co skończyło się wyciekiem danych klientów.

Publikacja: 22.08.2025 05:00

Foto: Adobe Stock

Szymon Cydzik

Sprawa zaczęła się jeszcze w kwietniu 2020 r., od poinformowania przez spółkę Panek S.A. Prezesa UODO o incydencie naruszenia danych. Miał on polegać na tym, że przy tworzeniu nowej wersji strony internetowej doszło do ujawnienia folderu plików z danymi osobowymi z poprzedniej wersji witryny. Efektem było to, że robot Google mógł te pliki zindeksować. Dotyczyło to danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, hasła dostępu do panelu klienta, numer telefonu i nr. PESEL – w tym ostatnim przypadku skala wycieków była na szczęście niewielka. Dane te dotyczyły jednak łącznie ponad 7 tys. osób. Prezes UODO ukarał więc administratora kwotą ponad 1,5 mln zł, a kolejne 20 tys. kazał zapłacić podmiotowi przetwarzającemu (czyli twórcy strony internetowej).

