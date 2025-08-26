Wyrok TSUE: za nieautoryzowane płatności nie zawsze przysługuje zwrot

1 sierpnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C‑665/23 orzekł, że dostawca usług płatniczych nie zawsze jest zobowiązany do zwrotu środków użytkownikowi.

Wyrok zapadł na gruncie następującego stanu faktycznego: klient posiadał rachunek depozytowy w złocie. 24 marca 2017 r. spółka prowadząca rachunek depozytowy klienta wysłała na adres użytkownika nową kartę do wypłat i przeprowadzania płatności. Między 30 marca a 17 maja 2017 r. z rachunku codziennie wypłacano środki. Użytkownik utrzymywał, że nie otrzymał tej karty płatniczej i nie autoryzował tych wypłat, o czym poinformował spółkę 23 maja 2027 r. Użytkownik domagał się zwrotu nieautoryzowanych transakcji i zapłaty odszkodowania. Sprawa była rozpatrywana przez francuskie sądy. W ocenie sądów poinformowanie dostawcy usług płatniczych prawie dwa miesiące po dokonaniu pierwszej kwestionowanej transakcji nie może być uznane za poinformowanie „bez zbędnej zwłoki” i „bezzwłocznie”. Sprawa została skierowana do TSUE.