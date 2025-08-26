Baterie na celowniku – nowe obowiązki dla przedsiębiorców i konsumentów

Polska przygotowuje się do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 z 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniającego dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylającego dyrektywę 2006/66/WE (dalej: rozporządzenie). 21 lipca 2025 r. opublikowano projekt ustawy, która ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do unijnych wymogów dotyczących całego cyklu życia baterii, od projektowania po recykling.

Aby lepiej zrozumieć zmiany projektowane na gruncie polskiego prawa, warto w pierwszej kolejności przyjrzeć się założeniom samego rozporządzenia. Jego celem jest przede wszystkim kompleksowe uregulowanie funkcjonowania rynku baterii na terytorium UE oraz harmonizacja przepisów w poszczególnych państwach członkowskich. Rozporządzenie nakłada zatem szereg obowiązków na przedsiębiorców i państwa członkowskie, a ich celem jest ograniczenie negatywnego wpływu baterii na środowisko i zdrowie ludzi.