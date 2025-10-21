Rzeczpospolita
Jak chronić prawa wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o.

Działania wspólników większościowych nierzadko doprowadzają do pozbawienia mniejszościowego udziałowca wpływu na funkcjonowanie spółki z o.o. Ryzyko można zmniejszyć poprzez odpowiednie zapisy w umowie spółki.

Publikacja: 21.10.2025 05:50

Jak chronić prawa wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o.

Jak chronić prawa wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o.

Foto: Adobe Stock

Martyna Kunke, Marta Żminkowska

SPIS TREŚCI

  1. Dostęp wspólnika do informacji o spółce z o.o.
  2. Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
  3. Rozwodnienie udziałów wspólnika mniejszościowego
  4. Blokada sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
  5. Mniejszość w spółce z o.o. też może mieć głos

Kodeks spółek handlowych zapewnia mniejszościowym udziałowcom spółki z o.o. szereg narzędzi prawnych, które mają chronić ich interesy. W praktyce jednak często okazuje się, że ochrona ta jest iluzoryczna, szczególnie w obliczu konfliktów ze wspólnikami większościowymi, nadużywającymi swojej dominującej pozycji.

Nie oznacza to jednak, że wspólnik mniejszościowy zawsze jest na przegranej pozycji. Do umowy spółki i porozumienia wspólników można bowiem wprowadzić szereg rozwiązań wzmacniających rolę mniejszościowego udziałowca i ograniczających ryzyko marginalizacji jego praw. To właśnie odpowiednie ukształtowanie treści umowy spółki i porozumienia wspólników ma kluczowe znaczenie z perspektywy uprawnień mniejszościowego udziałowca.

Umowy stanowią fundament, na którym buduje się stabilność i bezpieczeństwo całego przedsiębiorstwa.
Julita Karaś-Gasparska: Dobra umowa to podstawa
