Jak chronić prawa wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych zapewnia mniejszościowym udziałowcom spółki z o.o. szereg narzędzi prawnych, które mają chronić ich interesy. W praktyce jednak często okazuje się, że ochrona ta jest iluzoryczna, szczególnie w obliczu konfliktów ze wspólnikami większościowymi, nadużywającymi swojej dominującej pozycji.

Nie oznacza to jednak, że wspólnik mniejszościowy zawsze jest na przegranej pozycji. Do umowy spółki i porozumienia wspólników można bowiem wprowadzić szereg rozwiązań wzmacniających rolę mniejszościowego udziałowca i ograniczających ryzyko marginalizacji jego praw. To właśnie odpowiednie ukształtowanie treści umowy spółki i porozumienia wspólników ma kluczowe znaczenie z perspektywy uprawnień mniejszościowego udziałowca.