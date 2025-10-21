Julita Karaś-Gasparska: Dobra umowa to podstawa

Każdy przedsiębiorca wie, że prowadzenie biznesu wymaga ciągłego podejmowania decyzji i że zawsze mogą pojawić się trudności, czasem z najmniej oczekiwanej strony. Niektóre można jednak przewidzieć i im zapobiec, wprowadzając odpowiednie rozwiązania w zawieranych umowach. Dobrze przygotowana umowa to nie tylko dokument, który trzymamy w segregatorze czy w pliku na komputerze, ale przede wszystkim narzędzie, które chroni interesy wszystkich zaangażowanych stron – spółki, wspólników, pracowników, kontrahentów. Odpowiednie zapisy w umowach pozwalają bowiem znacząco obniżyć ryzyko prawne i finansowe. Dzięki nim można w jasny sposób określić prawa i obowiązki stron, co zapobiega powstawaniu nieporozumień. W przypadku konfliktu interesów lub sporu zapisy w umowie są podstawą do dochodzenia swoich praw w sądzie lub w trakcie mediacji.