Jak zabezpieczyć spółkę z o.o. na wypadek śmierci wspólnika?

W Polsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia biznesu, zarówno w przypadku dużych podmiotów, jak i mniejszych firm rodzinnych. Jej popularność wynika m.in. z ograniczonej odpowiedzialności wspólników, elastyczności w zakresie kształtowania umowy spółki oraz stosunkowo niewielkiego, wymaganego kapitału zakładowego. W przypadku firm rodzinnych, które często mają charakter wielopokoleniowy, wybór tej formy prawnej wydaje się naturalny. Problem pojawia się jednak w sytuacji śmierci jednego ze wspólników. Wówczas pojawiają się uzasadnione wątpliwości, kto dziedziczy udziały, jak funkcjonuje spółka w okresie przejściowym i jakie mechanizmy można wprowadzić, aby zapewnić stabilność przedsiębiorstwa.