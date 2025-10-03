Rzeczpospolita
Jak zabezpieczyć spółkę z o.o. na wypadek śmierci wspólnika?

Śmierć wspólnika w spółce z o.o. to zdarzenie, które może – bez jasno określonych w umowie warunków – doprowadzić do chaosu, konfliktów i utraty stabilności przedsiębiorstwa.

Publikacja: 03.10.2025 05:00

Foto: Adobe Stock

Anna Chmielewska, Cezary Cywiński

SPIS TREŚCI

  1. Konsekwencje prawne śmierci wspólnika – dziedziczenie udziałów
  2. Prawa i obowiązki spadkobierców
  3. Ryzyka dla firm rodzinnych

W Polsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia biznesu, zarówno w przypadku dużych podmiotów, jak i mniejszych firm rodzinnych. Jej popularność wynika m.in. z ograniczonej odpowiedzialności wspólników, elastyczności w zakresie kształtowania umowy spółki oraz stosunkowo niewielkiego, wymaganego kapitału zakładowego. W przypadku firm rodzinnych, które często mają charakter wielopokoleniowy, wybór tej formy prawnej wydaje się naturalny. Problem pojawia się jednak w sytuacji śmierci jednego ze wspólników. Wówczas pojawiają się uzasadnione wątpliwości, kto dziedziczy udziały, jak funkcjonuje spółka w okresie przejściowym i jakie mechanizmy można wprowadzić, aby zapewnić stabilność przedsiębiorstwa.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
