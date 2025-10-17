Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność – która forma prawna jest optymalna dla biznesu?

Przepisy prawa gospodarczego i handlowego zapewniają obecnie wybór spośród wielu różnych form prowadzenia działalności gospodarczej – od jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), przez kilka rodzajów spółek osobowych, aż po spółki kapitałowe, do których należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) i spółka akcyjna, a także funkcjonująca od niedawna prosta spółka akcyjna. Na polskim rynku najczęściej wybierane są JDG i spółka z o.o. Świadomość zakresu różnic między tymi dwiema formami nabiera dużego znaczenia w obecnych realiach rynkowych i regulacyjnych. Wybór między JDG a spółką z o.o. wpływa nie tylko na sposób rozliczeń podatkowych i z ZUS oraz zakres tych obciążeń publicznoprawnych, na odpowiedzialność właściciela, ale również na codzienne funkcjonowanie firmy, jej wizerunek na rynku, możliwości jej rozwoju oraz perspektywy sukcesyjne.