Krytyczne technologie odmienią oblicze Dolnego Śląska

„Technologie strategiczne dla Dolnego Śląska” – to nazwa działania o numerze 14.1 programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”. Działanie to stwarza ofertę dla dwóch grup podmiotów. Najpierw o środki z niego będą mogły wystąpić instytucje otoczenia biznesu, ośrodki innowacji, uczelnie, jednostki naukowe, a nawet jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem będzie przedstawienie planu, pokazującego, w jaki sposób pozwoli on dotrzeć do mikro, małych i średnich firm, udzielić im wsparcia doradczego, a następnie pomocy w formie grantów (z pozyskanej dotacji) na zakup usług związanych z badaniami przemysłowymi i rozwojowymi. Firmy z sektora MŚP to druga grupa, która stanowi grupę docelową, do której ma trafić wsparcie. Przyznawane będzie w formie grantów (bonów) na zakup usług badawczych i rozwojowych.