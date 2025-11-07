Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Krytyczne technologie odmienią oblicze Dolnego Śląska

Małe i średnie firmy sięgną po specjalne granty. Będzie je można przeznaczyć na zakup usług badawczych. Ale tylko tych idących w kierunku rozwoju strategicznych technologii.

Publikacja: 07.11.2025 04:30

Krytyczne technologie odmienią oblicze Dolnego Śląska

Krytyczne technologie odmienią oblicze Dolnego Śląska

Foto: Adobe Stock

Michał Kołtuniak

„Technologie strategiczne dla Dolnego Śląska” – to nazwa działania o numerze 14.1 programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027”. Działanie to stwarza ofertę dla dwóch grup podmiotów. Najpierw o środki z niego będą mogły wystąpić instytucje otoczenia biznesu, ośrodki innowacji, uczelnie, jednostki naukowe, a nawet jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem będzie przedstawienie planu, pokazującego, w jaki sposób pozwoli on dotrzeć do mikro, małych i średnich firm, udzielić im wsparcia doradczego, a  następnie pomocy w formie grantów (z pozyskanej dotacji) na zakup usług związanych z badaniami przemysłowymi i rozwojowymi. Firmy z sektora MŚP to druga grupa, która stanowi grupę docelową, do której ma trafić wsparcie. Przyznawane będzie w formie grantów (bonów) na zakup usług badawczych i rozwojowych.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Kiedy ciąg cyfr staje się znakiem towarowym
Biznes
Kiedy ciąg cyfr staje się znakiem towarowym
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Wniosek o ogłoszenie upadłości a zasady reprezentacji w spółce
Biznes
Wniosek o ogłoszenie upadłości a zasady reprezentacji w spółce
DRSI – jakie ułatwienia przewiduje specustawa obronna?
Biznes
DRSI – jakie ułatwienia przewiduje specustawa obronna?
Liczby są uniwersalne, ale w prawie znaków towarowych ich ochrona już taka oczywista nie jest.
Biznes
Kiedy liczby tworzą znak towarowy?
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Jakich formalności dopełnić zbywając przedsiębiorstwo spółki lub jego część?
Biznes
Jakich formalności dopełnić zbywając przedsiębiorstwo spółki lub jego część?
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie