Resort rozwoju czeka na uwagi spółdzielni mieszkaniowych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii dało więcej czasu na nadsyłanie w ramach konsultacji społecznych uwag do projektu tzw. dużej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego. To reakcja na prośbę spółdzielców.

Publikacja: 13.01.2026 04:40

Foto: Adobe Stock

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Projekt jest obszerny i wprowadza wiele kluczowych z punktu widzenia zarządzających spółdzielniami mieszkaniowymi zmian. Dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12405000/katalog/13174308#13174308.

„Choć formalnie wskazany termin konsultacji wynosi 21 dni, w praktyce na przypadający w tym okresie czas świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, rzeczywisty czas przeznaczony stronie społecznej na analizę projektu i przygotowanie merytorycznych stanowisk ulega znacznemu skróceniu i wynosi de facto jedynie 21 dni roboczych. Taki termin należy uznać za rażąco niewystarczający, zwłaszcza mając na uwadze zakres i wagę zmian legislacyjnych, które w istotny sposób ingerują w funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych oraz sytuację prawną ich członków” – pisał do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego największy związek rewizyjny – Krajowy Związek Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

