Menedżer powinien uważać na to, co mówi podczas konferencji wynikowej

Raportowanie informacji przez spółki publiczne, w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, może wywołać reperkusje związane z naruszeniem przepisów prawa ochrony konkurencji. Taki – na pierwszy rzut oka zaskakujący – wniosek płynie z najnowszego orzecznictwa unijnych sądów. Związana z tym orzecznictwem praktyka Komisji Europejskiej pokazuje, że tropiąc antykonkurencyjne kartele, organy antymonopolowe używają coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi, prowadząc m.in. stały, dokładny monitoring rynkowej komunikacji spółek publicznych. Na podstawie zebranych w ten sposób danych organy mogą dojść do wniosku, że doszło do naruszenia zakazu antykonkurencyjnych porozumień. W ramach komunikacji zewnętrznej – nawet tej wynikającej z przepisów prawa – spółki publiczne muszą więc brać pod uwagę granice, jakie wyznaczają im przepisy ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.