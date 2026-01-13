Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Menedżer powinien uważać na to, co mówi podczas konferencji wynikowej

Organy antymonopolowe tworzą bazy raportów publicznych i przeszukują je przez słowa sugerujące istnienie karteli. Przekazywanie informacji przez spółki giełdowe do publicznej wiadomości może więc spowodować, że prezes UOKiK zapuka do ich drzwi .

Publikacja: 13.01.2026 04:50

Menedżer powinien uważać na to, co mówi podczas konferencji wynikowej

Menedżer powinien uważać na to, co mówi podczas konferencji wynikowej

Foto: Adobe Stock

Dariusz Aziewicz

SPIS TREŚCI

  1. Niepoprawna komunikacja – ryzyko nie tylko dla spółki
  2. Antymonopolowe ryzyka związane z zewnętrzną komunikacją spółek publicznych
  3. Konferencje wynikowe i prawo antymonopolowe – jak pogodzić sprzeczne obowiązki
  4. Ryzyko antymonopolowe
  5. Bezpieczeństwo antymonopolowe - zadania do wykonania

Raportowanie informacji przez spółki publiczne, w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, może wywołać reperkusje związane z naruszeniem przepisów prawa ochrony konkurencji. Taki – na pierwszy rzut oka zaskakujący – wniosek płynie z najnowszego orzecznictwa unijnych sądów. Związana z tym orzecznictwem praktyka Komisji Europejskiej pokazuje, że tropiąc antykonkurencyjne kartele, organy antymonopolowe używają coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi, prowadząc m.in. stały, dokładny monitoring rynkowej komunikacji spółek publicznych. Na podstawie zebranych w ten sposób danych organy mogą dojść do wniosku, że doszło do naruszenia zakazu antykonkurencyjnych porozumień. W ramach komunikacji zewnętrznej – nawet tej wynikającej z przepisów prawa – spółki publiczne muszą więc brać pod uwagę granice, jakie wyznaczają im przepisy ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Jeszcze dwie dekady temu „bycie online” dla przeciętnego przedsiębiorcy oznaczało posiadanie statycz
Biznes
Julita Karaś-Gasparska: Firma (coraz bardziej) w sieci
Korzystanie z wytworów AI – szansa na rozwój czy ryzyko sporu
Biznes
Korzystanie z wytworów AI – szansa na rozwój czy ryzyko sporu
Cyberprzemoc dotyczy też biznesu
Biznes
Cyberprzemoc dotyczy też biznesu
Do zmiany dostawcy usług chmurowych trzeba mieć exit plan
Biznes
Do zmiany dostawcy usług chmurowych trzeba mieć exit plan
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Wyłączenie składnika majątku z masy upadłości i co dalej
Biznes
Wyłączenie składnika majątku z masy upadłości i co dalej
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie