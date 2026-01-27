Rzeczpospolita
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych już od 28 stycznia

Ograniczony katalog pełnomocników i zakaz organizowania walnych zgromadzeń w innej niż stacjonarna formule to dwie najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany wchodzą w życie 28 stycznia.

Publikacja: 27.01.2026 05:00

Foto: Adobe Stock

Jolanta Szymczyk--Przewoźna

SPIS TREŚCI

  1. Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowych tylko stacjonarne
  2. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – czemu służą wprowadzone zmiany
  3. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – jak nowe rozwiązania oceniają eksperci

Na tegorocznych walnych zgromadzeniach członkowie spółdzielni nie będą już mieli swobody w udzielaniu pełnomocnictw. Zgodnie z wchodzącą w życie 28 styczniaspółdzielni nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2026 r. poz. 39) pełnomocnikiem może być inny członek tej samej spółdzielni, adwokat lub radca prawny oraz osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu. Pod pojęciem osoby bliskiej ustawodawca rozumie zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osobę przysposabiającą i przysposobioną. Do czasu wejścia w życie omawianych przepisów jedynym ograniczeniem był wymóg, aby pełnomocnik nie reprezentował więcej niż jednego członka spółdzielni.

