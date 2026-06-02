Są już nowe przepisy o miejscach doraźnego schronienia

Nowelizacja ustawy schronowej, która weszła w życie 29 maja 2026 r., rozwiewa większość wątpliwości inwestorów, w tym spółdzielni mieszkaniowych, związanych z obowiązkiem zapewnienia w budynkach wielorodzinnych miejsc doraźnego schronienia.

Publikacja: 02.06.2026 05:10

Foto: Adobe Stock

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Mimo że wojna w Ukrainie trwa od lutego 2022 r., to Polska przyjęła ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej (ustawę schronową) dopiero 5 grudnia 2024 r. Obszerna regulacja, obejmująca wiele obszarów, była przygotowywana i uchwalana w pośpiechu. Dla inwestorów kluczowe są w niej przepisy o obiektach zbiorowej ochrony, czyli schronach, ukryciach i miejscach doraźnego schronienia (MDS). Schrony dają najwyższy poziom ochrony. Ukrycia różnią się od schronów tym, że nie są pomieszczeniami hermetycznymi. Słabszą i tymczasową ochronę w przypadku wojny, ale i żywiołów mają zapewnić MDS-y, które już na etapie projektowania budziły wiele wątpliwości architektów, inwestorów, zarządców i urzędników wydziałów architektoniczno-budowlanych. A to właśnie miejsca doraźnego schronienia, w ocenie Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego, stanowić będą co najmniej połowę nowo realizowanych obiektów zbiorowej ochrony, a w sytuacji, gdyby w schronach i ukryciach było za mało miejsc, staną się dla szukających schronienia „ostatnią deską ratunku”. Precyzyjna regulacja ma tu więc szczególne znaczenie.

