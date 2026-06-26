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Nowe dotacje dla ośrodków innowacji. Firmy zyskają lepsze, kompleksowe wsparcie

Akredytowane ośrodki innowacji otrzymają kolejne dotacje, dzięki czemu przedsiębiorcy zyskają dostęp do lepszych usług doradczych, testów i wdrażania nowych technologii.

Publikacja: 26.06.2026 05:20

Nowe dotacje dla ośrodków innowacji. Firmy zyskają lepsze, kompleksowe wsparcie

Nowe dotacje dla ośrodków innowacji. Firmy zyskają lepsze, kompleksowe wsparcie

Foto: Adobe Stock

Michał Kołtuniak

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków w ramach działania 2.18 „Rozwój oferty OI dla firm”. O pieniądze mogą ubiegać się ośrodki innowacji, które uzyskały akredytację indywidualną ministra właściwego do spraw gospodarki. Konkurs nie jest skierowany bezpośrednio do firm, ale nadal ma im służyć. Projekty mają wzmacniać ośrodki innowacji, aby lepiej wspierały przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP. Wsparcie nie powinno zatrzymywać się na poziomie instytucji otoczenia biznesu – powinno przekładać się na ich ofertę, kompetencje, narzędzia, sposób pracy oraz zdolność reagowania na realne potrzeby firm. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorstw, które nie mają własnych działów B+R, laboratoriów ani doświadczenia w realizacji projektów technologicznych.

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